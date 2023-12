Am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr missachtete ein 59-jähriger Fußgänger das Rotlicht einer Ampel am Friedrichsplatz und überquerte die Fahrbahn in Richtung Wasserturmanlage.

Mannheim (ots) - Trotz eines Ausweichmanövers konnte eine 24-jährige Opel-Fahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Fußgänger frontal. Der 59-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.



An dem Opel entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.



Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen übernommen.