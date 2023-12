Am Donnerstag geriet gegen 15 Uhr ein Paar in einem Schnellrestaurant in der Möhlstraße in Streit.

Mannheim (ots) - Auf bislang noch unbekannte Art und Weise brach der Mann die Eingangstüre aus der Verankerung. Zudem zerstörte er eine der Scheiben der Tür. Aber anstatt für den verursachten Schaden geradezustehen, lief das kurz zuvor noch streitende Paar gemeinsam zu einem vor dem Restaurant geparkten roten Auto und floh. Der Sachen wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621-1743310 zu melden.