Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 03:00 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus, in den Mannheimer F-Quadraten, gemeldet.

Mannheim-Innenstadt (ots) - Beim Eintreffen der Streife konnten bereits Flammen und eine starke Rauchentwicklung im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses wahrgenommen werden. Kurz danach erfolgte die Brandbekämpfung durch die alarmierte Feuerwehr. Der Brand konnte erfolgreich und kontrolliert gelöscht werden. Den ersten Ermittlungen zufolge geriet ein im Eingangsbereich des Hauses abgestellter Kinderwagen in Vollbrand. Die Ursache hierzu ist allerdings noch unklar. Ein mögliches vorsätzliches Handeln ist nicht auszuschließen und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Das Gebäude blieb aber weiterhin bewohnbar. Der durch das Brandgeschehen eingetretene Sachschaden am Wohngebäude ist allerdings bislang noch nicht bezifferbar. Zu Personenschäden kam es nicht.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlung aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580, zu melden.