Heute, am 14.12.23 entwich um 09.45 Uhr der 25-jährige Yusuf Aykac nach einem Arztbesuches in einem Ludwigshafener Krankenhaus.

Mannheim (ots) - Der Yusuf Aykac ist derzeit als Strafgefangener in der Justizvollzugsanstalt Mannheim untergebracht.



Das Polizeipräsidium Rheinpfalz berichtete, siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5672480



Seit heute Mittag wird der 25-Jährige per Vollstreckungshaftbefehl gesucht.



Die Staatsanwaltschaft Mannheim berichtet hierzu:



https://staatsanwaltschaft-mannheim.justiz-bw.de/pb/,Lde/Vollstreckungshaftbefehl+gegen+fluechtigen+Gefangenen+erlassen/?LISTPAGE=1229636



Yusuf Aykac ist ca. 190 cm groß und 80 Kilogramm schwer. Seine Statur wird als athletisch beschrieben.

Während des Ausgangs war der Gesuchte mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen und einem olivfarbenem Parka bekleidet.



Die Polizei veröffentlicht zum Zweck der Vermisstenfahndung Fotos des Mannes, die unter folgendem Link abgerufen werden können:



https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ludwigshafen-mannheim-oeffentlichkeitsfahndung-mit-lichtbild-nach-entwichenem-strafgefangenen/



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung:



-Wer kann Hinweise zu den flüchtenden Personen geben?



-Wer hat die Personen bei der Flucht beobachtet?



Der Polizei liegen keine Hinweise auf eine Gefahr für Unbeteiligte vor. Jedoch befindet sich der Flüchtige vermutlich in einer Ausnahmesituation, weshalb wir weiterhin darum bitten keine Anhalter mitzunehmen.



Zeugen, die Angaben zu der Person oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Tel-Nr.: 0621/174-4444, beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden