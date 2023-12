Bereits am Dienstag, den 05.12.2023, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 17:50 Uhr, wurde eine 70-Jährige von womöglich drei bisher unbekannten männlichen Tätern in der Tullastraße von hinten mit einem ebenso unbekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen.

Mannheim (ots) - Durch den Schlag stürzte die Frau zu Boden. Die Unbekannten versuchten daraufhin die Handtaschen der Frau zu entwenden. Als dies jedoch misslang, ergriffen die Täter die Flucht in unbekannte Richtung.



Kurze Zeit später wurden zwei Zeuginnen auf die am Boden liegende 70-Jährige aufmerksam und eilten ihr zur Hilfe. Sie begleiteten die Seniorin an ihre Wohnanschrift und entfernten sich anschließend. Da die 70-Jährige derart unter Schock stand, erstatte sie erst einige Tage später Anzeige bei der Polizei.



Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die beiden bisher unbekannten, zur Hilfe eilenden Zeuginnen, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.