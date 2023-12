Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag um kurz vor 06:30 Uhr in der Boveriestraße in Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Kleinlaster.

Mannheim (ots) - Ermittlungen ergaben, dass der Radfahrer zuvor entgegen den ersten Meldungen ordnungsgemäß auf dem teilweise gemeinsamen Rad- und Fußweg an der Boveriestraße in Richtung Neustadter Straße gefahren war. Kurz vor der Unterführung zur Friedrich-Ebert-Straße verließ der Radfahrer aufgrund einer Baustelle den Rad- und Fußweg. Er überquerte die Boveriestraße an einer mobilen Ampel trotz des für ihn geltenden Rotlichts. Hierbei kam der 63-Jährige mit seinem Fahrrad ins Straucheln, verlor das Gleichgewicht und wurde von einem Kleinlaster erfasst. Der 31-jährige Fahrer des Kleinlasters, welcher auf der Boveriestraße von der Neustadter Straße in Richtung Hafenbahnstraße unterwegs war, versuchte noch nach links auszuweichen. Eine Kollision konnte er aber nicht mehr vermeiden. Am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.

Der 63-Jährige befindet sich derzeit noch in medizinischer Behandlung.