1. Am Montag kam es gegen 18 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße in Oftersheim.

Mannheim (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer gelangten über ein aufgebrochenes Kellerfenster ins Haus und begaben sich in das Obergeschoss des Anwesens. Die über 90-jährige Bewohnerin, welche zu diesem Zeitpunkt zu Hause war, hörte seltsame Geräusche hinter ihrem Haus. Als sie sich in den Flur begab, sah sie zwei ihr unbekannte Personen die Treppen hochlaufen. Die Frau schrie die Personen an, woraufhin diese die Flucht ergriffen und aus der Haustür rannten. Entwendet wurde glücklicherweise nichts.



Die beiden Personen wurden durch die rüstige Seniorin folgendermaßen beschrieben:

- Beide Männer ca. 30 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 175 cm groß, dunkel gekleidet und trugen jeweils eine schwarze Wollmütze auf dem Kopf



2. Ebenfalls am Montag, in der Zeit von 12:40 Uhr bis 20:30 Uhr, kam es in Plankstadt in der Straße "Am Ungersgarten" zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Hierzu versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft zunächst die Wohnungstür aufzuhebeln. Als dies jedoch misslang begab sich die unbekannte Täterschaft auf die Rückseite des Anwesens und stieg über den Balkon. Dort wurde die Balkontür aufgehebelt und die Wohnung durch die unbekannte Täterschaft betreten.

In der Wohnung wurden diverse Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet.



3. In St. Leon-Rot kam es in der Zeit von Montagabend, 21 Uhr bis Dienstagabend, 19:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Cranachring. Eine Bislang unbekannte Täterschaft begab sich auf die Terrasse des Hauses und beschädigte die Terrassentür, um sich so Zugang zum Haus zu verschaffen. Hiernach wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang nicht bekannt.



4. In St. Leon kam es dann am Dienstag, in der Zeit von 13 Uhr bis 20:30 Uhr, zu einem weiteren Einbruch in der Straße "Am Kehrgraben". Über den Wintergarten kletterte die ebenfalls unbekannte Täterschaft ins 1. OG auf den dortigen Balkon. Die Balkontür wurde aufgedrückt und hierdurch das Anwesen betreten. Mehrere Schränke wurden durch die unbekannte Täterschaft aufgedrückt. Auch hier ist der Diebstahlschaden bislang nicht bekannt.



5. Auch in Mannheim schlug eine unbekannte Täterschaft zu:

In der Meistersingerstraße versuchte die unbekannte Täterschaft am Dienstag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 16:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Allerdings scheiterte die unbekannte Täterschaft an der Wohnungstür und entfernte sich in unbekannte Richtung.



6. In der Rennershofstraße vollendete die unbekannte Täterschaft einen Einbruch. Am Dienstag, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und durchsuchten mehrere Schränke. Es wurden diverse Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.



7. In der Storchenstraße hebelten am Dienstag, in der Zeit von 06 Uhr bis 17:30 Uhr ebenfalls unbekannte Täter ein Fenster einer im Erdgeschoss liegenden Wohnung auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Es wurden diverse Gegenstände im vierstelligen, niederen Euro-Bereich entwendet.



In allen Fällen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen eingeleitet.

Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.



Die Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminaltechnik haben bereits die ersten Spuren gesichert, diese werden derzeit ausgewertet.



Zeugen, die Angaben zu den einzelnen Taten oder damit im Zusammenhang stehenden verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden, unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444.