Ein oder mehrere Unbekannte schlugen am Montag, zwischen 14.30 und 15.30 Uhr, die Fensterscheibe eines am Wasserwerk Rheinau geparkten BMW ein, gelangten so ins Innere und durchwühlten diesen.

Mannheim (ots) - Aus dem Fahrzeug wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, aufzunehmen.