Am Freitagabend, gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Opel die Otterstadter Straße und kollidierte im Kreuzungsbereich zur Relaisstraße mit einer Straßenbahn, welche in Richtung Mannheim-Rheinau Endstelle unterwegs war.

Mannheim (ots) - Ersten Ermittlungen zu Folge missachtete der Pkw-Führer die bevorrechtigte Straßenbahn, weshalb es zur Kollision kam. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Opel noch gegen einen weiteren Pkw geschleudert. Der Opel wurde hierdurch so stark deformiert, dass es den beiden Insassen nicht mehr möglich war die Türen zu öffnen. Die Berufsfeuerwehr Mannheim musste mit technischem Rettungsgerät das Fahrzeug öffnen, um die beiden Insassen zu befreien und sie dem Rettungsdienst zu übergeben.



Die beiden Fahrzeuginsassen, der 59-Jährige und seine 58-jährige Beifahrerin, verletzten sich beide, weshalb sie zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Straßenbahnführer erlitt durch den Zusammenstoß einen Schock.



Es stand geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 20.000 EUR.



Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Bergemaßnahmen war der Straßen-/Bahnverkehr der Linie 1 bis gegen 20:50 Uhr beeinträchtigt.