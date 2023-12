Im Rahmen eines Polizeieinsatzes war in der Nacht von Samstag auf den Heiligen Abend im Bereich Mannheim-Sandhofen ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Mannheim-Sandhofen (ots) - Kurz nach Mitternacht wurde die Besatzung vom Boden aus mit einem Laserpointer geblendet.



Nur durch das schnelle Handeln der Beamten an Bord blieben diese glücklicherweise unverletzt und konnten den Hubschrauber unter Kontrolle halten. Nachdem sie sich weiter geschützt hatten, konnte der betreffende Laserstrahl am Boden eindeutig lokalisiert werden.



Durch das eingespielte Zusammenarbeiten mit den Polizeikräften am Boden konnte das verdächtige Wohnwesen aufgesucht und die betreffende Wohnung betreten werden.



Dort wurde ein 25-Jähriger angetroffen und auch der Laserpointer aufgefunden, der durch die Beamten sichergestellt wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 25-jährige Beschuldigte wieder entlassen.



Er sieht nun einem Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr entgegen. Die Ermittlungen hierzu hat das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen.