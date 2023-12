Nachdem es am gestrigen 23.Dezember zu einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei kam, verstarb der 49-Jährige wenig später in einem Krankenhaus.

Mannheim (ots) - Nach einem Telefonat von Polizeipräsident Kollmar mit dem Präsidenten des Landeskriminalamtes Baden Württemberg (LKA) wurden die Ermittlungen umgehend durch das LKA übernommen und in den nächsten Tagen fortgeführt.



Vor Ort wurde die Familie des verstorbenen 49-Jährigen durch Seelsorger betreut. Auch die am Einsatz beteiligten Polizeibeamtinnen und -beamten werden von Seiten einer Psychologin des Polizeipräsidium Mannheim betreut.

Polizeipräsident Siegfried Kollmar drückt den Angehörigen des Verstorbenen seine Anteilnahme aus. "Der Tod eines Menschen im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes ist an Tragik kaum zu überbieten. Meine Gedanken sind bei der Familie des Verstorbenen sowie bei den eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten."