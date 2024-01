Ein Senior ging am Montagabend gegen 19:05 Uhr die Rheingoldstraße entlang, als er auf Höhe der Hausnummer 191 unvermittelt von einer bislang unbekannten männlichen Person von hinten aufgefordert wurde, sein Geld herauszugeben.

Mannheim (ots) - Einhergehend mit dieser Aufforderung wurde der Senior auf den Hinterkopf geschlagen, wodurch er zu Boden stürzte. Am Boden liegend wurde er erneut von dem Täter mit der Faust geschlagen und aufgefordert, sein Geld herauszugeben. Aufgrund des Fahrzeug- und Straßenbahnverkehrs hat der Unbekannte womöglich von dem am Boden liegenden Senior abgelassen und ist in Richtung Rheingoldplatz geflüchtet. Zwei Zeuginnen eilten dem Senior zu Hilfe. Er wurde durch den Angriff leicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.



Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0, zu melden.