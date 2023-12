Am Freitagnachmittag, um kurz nach 14 Uhr geraten ein 23-Jähriger und ein bislang unbekannter Autofahrer aufgrund dessen Fahrverhalten bei dem es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen sei, zunächst in Streit.

Mannheim (ots) - In dessen Verlauf fallen mehrere Beleidigungen seitens des unbekannten Autofahrers. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der Autofahrer dann unvermittelt aus seinem Fahrzeug ausgestiegen, habe ein Messer gezogen und es dem 23-Jährigen an den Hals gehalten. Dabei habe er Drohungen ausgesprochen. Umstehende Passanten griffen daraufhin in die Situation ein, woraufhin der unbekannte Täter von dem 23-Jährigen abließ und sich entfernte.



Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal eingeleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal telefonisch unter Tel: 0621/ 718490

zu melden.