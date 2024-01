In ein handfestes Gemenge gerieten am frühen Samstagmorgen gegen 04:15 Uhr insgesamt sieben Männer vor einer Diskothek im innerstädtischen Quadrat Q 5, der sich in der Folge auf die Straße verlagerte.

Mannheim (ots) - Vorausgegangen hierfür war eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 52-Jährigen und einem 58-Jährigen, der sich im weiteren Verlauf fünf Männer im Alter von 18 und 53 Jahren anschlossen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde der 52-jährige Mann bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und wurde vor Ort medizinisch behandelt. Eine weitere Versorgung in einem Krankenhaus wurde seitens des Mannes vehement abgelehnt. Der genaue Tathergang sowie die Tatbeteiligung sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt geführt werden. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0621/1258-0 entgegengenommen.