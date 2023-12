In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 08:30 Uhr, drückte eine bisher unbekannte Täterschaft unter Gewalteinwirkung die Eingangstür eines Ladengeschäfts in der Stresemannstraße auf und gelangte so in das Innere des Geschäfts.

Mannheim (ots) - Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden mehrere Schmuckstücke sowie Friseurzubehör entwendet. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Diebstahlschaden auf rund 5.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.



Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Tel.: 0621/174-3310, entgegen.