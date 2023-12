Am Donnerstagabend gegen 21:10 Uhr verletzte derzeit noch unbekannte Täter ein Pärchen in der Neckarauer Straße mit Pfefferspray und flüchteten unerkannt. Die beiden Unbekannte hielten den 22-jährigen Geschädigten aus noch ungeklärter Ursache fest und sprühten diesem Pfefferspray ins Gesicht. Als dessen 22-jährige Freundin zu Hilfe eilte, wurde auch diese durch das Pfefferspray verletzt. Die beiden Täter flüchteten im Anschluss. Die zwei Verletzten mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern noch an.

