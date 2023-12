Wie bereits berichtet kam es am Montagnachmittag um 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, nachdem der 41-jährige Fahrer eines Seat auf der Sudentenstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal an einer baustellenbedingten Engstelle über die Fahrbahnmarkierung in den Gegenverkehr geriet.

Mannheim (ots) - Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden BMW, welcher zum Unfallzeitpunkt von einem 59-Jährigen gelenkt wurde und anschließend an der Leitplanke zum Stehen kam.

Unmittelbar nach der Kollision konnte eine 31-jährige Hyundai Fahrerin, die in Fahrtrichtung Ladenburg unterwegs war, ihr Fahrzeug noch rechtzeitig vor der Unfallstelle abbremsen, was dem hinter ihr fahrenden 17-jährigen Fahrer eines Motorrades nicht gelang, dieser auf den Hyundai auffuhr und dadurch zu Fall kam.

Bei den Verkehrsunfällen wurde der 41-jährige Fahrer des Seat und der 59-jährige Fahrer des BMW leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Auch der Fahrer des Motorrades wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand durch die Unfälle ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Während der Unfallaufnahme kam es zeitweilig zu einer Vollsperrung der Sudetenstraße und es waren Verkehrslenkungsmaßnahmen erforderlich. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Um 19:04 Uhr war die Unfallstelle geräumt und konnte für den Fahrzeugverkehr in beide Richtungen wieder freigegeben werden.