Heute Morgen gegen 07:30 Uhr befuhr eine 53-jährige BMW Mini-Fahrerin die Weinheimer Straße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße, als eine 14-Jährige einen Fußgängerüberweg passieren wollte.

Mannheim (ots) - Die 53-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, weshalb es zur Kollision kam. Die 14-Jährige wurde hierbei verletzt und zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Über das Ausmaß der Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden, Lebensgefahr kann jedoch ausgeschlossen werden.

Die Höhe des Sachschadens kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.



Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn Mannheimer Straße zwischen Neunkircher Straße und Innere Bogenstraße in beide Fahrtrichtungen bis circa 09:10 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden vom Verkehrsdienst Mannheim übernommen.