Heute fand in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr eine Versammlung zum Nahost-Konflikt statt.

Mannheim (ots) - Die Versammlung verlief größtenteils störungsfrei, dennoch wurden einzelne Straftaten festgestellt.



Nachdem der Versammlungszug am alten Messplatz begann und durch die Mannheimer Innenstadt zog, fand die Abschluss Kundgebung am Marktplatz statt. Zu dieser kamen ca. 700 Personen zusammen.

Ein Störer, der in Höhe des Paradeplatzes auf das Zugfahrzeug der Versammlung aufsteigen und die Redebeiträge stören wollte, konnte festgenommen werden und muss einer Anzeige wegen Körperverletzung entgegensehen.



Während des Aufzuges kam zu Störungen des öffentlichen Nahverkehrs.