An einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 23 Uhr am Sonntag und 12:30 Uhr am Montag brach eine bislang unbekannte Täterschaft einen Zigarettenautomaten in der Straße Bromberger Baumgang auf.

Mannheim (ots) - Der Automat wurde im oberen Bereich schwer beschädigt, als die Täterschaft das Blech an der Geldscheinausgabe aufbog und aus dieser Bargeld entwendete. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag, wohingegen die Reparaturkosten bei über 2.000 Euro liegen. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Schönau unter der Telefonnummer 0621-773230 zu melden.