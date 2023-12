Sonntagnacht um 2:57 Uhr, informierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, nachdem sie einen Verkehrsunfall auf der B 45 in Höhe der L 549 wahrgenommen hatte.

Meckesheim (ots) - Als eine Polizeistreife des Polizeirevier Neckargemünd die Unfallstelle aufsuchte, hatte sich der Unfallverursacher bereits entfernt. Allerdings konnten sie eine beschädigte Leitplanke sowie einige Fahrzeugteile und ein Kennzeichen feststellen, womit der Halter eines BMW ausfindig gemacht werden konnte.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der BMW die B 45 in Fahrtrichtung Zuzenhausen und wollte an der Einmündung nach links abbiegen. Dabei verlor der Fahrer oder die Fahrerin aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte mit der Leitplanke und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung unerlaubt von der Unfallstelle.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und wer zur Tatzeit das Fahrzeug gefahren ist, wurden durch das Polizeirevier Neckargemünd eingeleitet.