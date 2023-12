Nach Anmeldung bei der zuständigen Versammlungsbehörde fanden sich am Donnerstag, gegen 15.00 Uhr, zunächst ca. 120 Personen mit ihren Traktoren in Meckesheim zu einer Sternfahrt ein.

Meckesheim (ots) - Anlass waren die jüngsten politischen Entscheidungen zur Abschaffung bestehender steuerlicher Vergünstigungen und damit verbundenen finanziellen Mehrbelastung landwirtschaftlicher Betriebe. Die Protestfahrt führte über die B 45 nach Sinsheim, über Mühlhausen, Walldorf, Baiertal nach Mauer, die durchgehend polizeilich begleitet wurde. Im Verlauf der Fahrt stießen immer wieder weitere Teilnehmer dazu, so dass in der Spitze zeitweise 350 Traktoren und 50 Lkw/Pkw an dem Protest teilnahmen. Durch die die Länge der Kolonne und der geringen gefahrenen Geschwindigkeiten kam es zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen auf den einzelnen Streckenabschnitte. Nachdem sich die Teilnehmer am Ort der Abschlusskundgebung eingefunden hatten fanden sich noch ca. 100 weitere Interessierte dort ein. Die Versammlung löste sich hier gegen 21.00 Uhr auf und verlief insgesamt friedlich und ohne sicherheitsrelevante Störungen.