In Sinsheim-Weiler verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Donnerstagabend in dem Zeitraum von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten eines Anwesens in der Weinbergstraße.

Meckesheim/ Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Womöglich durch Aufhebeln der Balkontür gelangten die Unbekannten in das Innere des Anwesens. Ob etwas entwendet worden ist und wie hoch der Sachschaden ist, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.



In Meckesheim gelangten am Donnerstag Unbekannte über die Kellerräume in das Innere eines Anwesens in der Beethovenstraße. Wie die Täter in der Zeit von 10 Uhr bis 20 Uhr in den Keller gelangen konnten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Unbekannten entwendeten Schmuck und Bargeld in Höhe eines bislang noch nicht näher bestimmbaren Betrags.



Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Hinzuziehung der Kriminaltechnik, die derzeit die Spuren auswertet, in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen.



In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich bitte unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.