Freitagabend um 17:20 Uhr kollidierte eine 24-Jährige mit ihrem Hyundai auf der B 39 fahrend, mit einem Skoda, als sie nach links in Fahrtrichtung Tairnbach abbiegen wollte.

Mühlhausen (ots) - Der 21-jährige Fahrer, des mit vier Personen besetzten Skoda, konnte dabei durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern.

Durch den starken Aufprall lösten die Airbags in dem Skoda aus. Die ebenfalls 21-jährige Beifahrerin des Skoda wurde durch den Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.



An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Sie waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Rauenberg musste aufgrund des Einsatzes von Rettungskräften und Polizei sowie zur Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle umgeleitet.



Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.