Am gestrigen Samstag, im Zeitraum von 17:50 bis 21:30 Uhr, brachen ein oder möglicherweise auch mehrere bislang noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Mühlhausener Goethestraße, ein.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Untergeschoss hebelten die Täter gewaltsam ein, im rückwärtigen Bereich des Hauses liegendes, Fenster auf und verschafften sich somit Zutritt zum Anwesen. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde eine Kamera im Höhe von ca. 1000 EUR entwendet. Der entstandene Sachschaden ist zurzeit noch unbekannt. Die weitergehenden Ermittlungen werden nun durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444, zu melden.