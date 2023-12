Bereits in der Nacht von Montag, 14 Uhr auf Dienstag, 8 Uhr, rutschte in der Uferstraße nach bisherigen Erkenntnissen ein VW aufgrund von Schneeglätte gegen die Hauswand des dortigen Anwesens.

Neckargemünd (ots) - Durch den Aufprall fielen im Haus selbst Aktenordner aus Regalen und es entstand ein Loch in der Hauswand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen Zeugen konnte der VW in einer Nebenstraße beschädigt aufgefunden werden.

Während des Unfalls befand sich zum Glück niemand in den beschädigten Räumen.

An dem verunfallten VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden an der Hauswand wird auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang hat das Polizeirevier Neckargemünd aufgenommen.