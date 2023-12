Am Freitag, in der Zeit von 16.10 bis 21.35 Uhr, brachen ein oder mehrere Unbekannte in ein Reiheneinfamilienhaus ein.

Mannheim (ots) - Der oder die Täter hebelten hierzu die im Erdgeschoss befindliche Terrassentür eines im Bereich der Berthold-Brecht-Straße gelegenen Anwesens auf und verschafften so Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld im Wert von ca. 5000,- Euro entwendet. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.