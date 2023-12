Eine bislang unbekannte Täterschaft warf in der Zeit vom 08.12.2023, 22:30 Uhr Uhr bis 11.12.2023, 06:40 Uhr, mit mehreren Steinen eine Fensterscheibe an der Seite des Rathauses in Rauenberg ein und stieg im Anschluss unberechtigt durch die hierdurch entstandene Öffnung in das Gebäude ein.

Rauenberg (ots) - Anschließend hebelte die Täterschaft mit bislang unbekannten Werkzeugen mehrere Türen im Rathaus auf und durchsuchte sämtliche Büros. Dabei wurde ein Tresor, welcher sich im Bürgerbüro befand mittels unbekanntem Werkzeug aufgebrochen. Die darin befindlichen vorläufigen Personalausweise, vorläufigen Reisepässe und Verlängerungsaufkleber für Kinderpässe wurden entwendet. Ein weiterer massiver Tresor in den Räumen der Stadtkasse wurde mittels unbekanntem Schleifwerkzeug geöffnet und hieraus ca. 4.300 Euro Bargeld entwendet.



Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 zu melden.