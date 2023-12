Ein 56-jähriger LKW-Fahrer befuhr am späten Dienstagabend gegen 23:15 Uhr die Malschenberger Straße, als er sich am Kreisel der Ortsausfahrt Rauenberg in Fahrtrichtung Malschenberg im regennassen Grünstreifen neben der Fahrbahn festfuhr.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Sein Anhänger stellte sich daraufhin auf der Fahrbahn quer und versperrte diese in Fahrtrichtung Rauenberg.

Durch die Feuerwehr konnte der festgefahrene LKW samt Anhänger schließlich befreit werden. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu keinen Verkehrsbeinträchtigungen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der entstandene Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.