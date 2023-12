Am Mittwoch um 11:30 Uhr schlugen in der Robert-Bosch-Straße auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes wieder Taschendiebe zu.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Betroffen war dieses Mal eine 80-jährige Frau. Als sie gerade dabei war ihren Einkauf in ihr Fahrzeug zu verstauen, nutze die Täterschaft die Situation aus und entwendete die Handtasche aus dem Einkaufswagen. In der Tasche befanden sich Scheckkarten, Schlüssel sowie ein geringer Bargeldbetrag.



Um sich vor Taschendieben zu schützen kann die Polizei nur

folgende Ratschläge geben:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper, nicht in Hand- und Umhängetaschen oder

Rucksäcken.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen sowie Rucksäcke immer

verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich

unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.



Weitere Hinweise zum Thema "Taschendiebstahl" sind auch unter folgendem Link zu entnehmen:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/



Darüber hinaus informieren rund um das Thema "Taschendiebstahl" auch die beiden Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Heidelberg, Tel.: 06221/99-1234 und in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212.