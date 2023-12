In Zusammenhang mit der nachfolgenden Vermisstenfahndung des Polizeipräsidiums Aalen, ergaben sich auch Bezugspunkte der Vermissten nach Schriesheim im Rhein-Neckar-Kreis.

Schriesheim/RNK (ots) - Die Polizeipräsidien Mannheim und Aalen bitten deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Nachfolgend werden weitere Information zum Vermisstenfall und der eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung mit Bild des Polizeipräsidiums Aalen bereitgestellt:



Aalen/Burgstetten: 83-Jährige Frau vermisst

Im Lauf der Nacht von Freitag auf Samstag hat die 83-jährige Heidi S. unbemerkt ihre Wohnung in Burgstetten - Kirschenhardthof zu Fuß verlassen und ist seither vermisst. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte. Am Samstagmorgen wurden daher entsprechende Suchmaßnahmen eingeleitet, an denen ein Polizeihubschrauber, ein Personenspürhund vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen und eine Rettungshundestaffel im Einsatz waren. Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Frau S. ist ca. 160 cm groß, hat schulterlange grau-braune Haare und eine altersentsprechende Erscheinung. Sie trägt vermutlich blau-weiße Sneaker, blaue Jeans, eine hellblaue Steppjacke und eine grüne Handtasche mit Kette zum Umhängen.



Link zu der Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/burgstetten-vermisstenfahndung/



Personen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten in Schriesheim geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/10030 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.