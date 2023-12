Eine 63-Jährige Citroen-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 8.40 Uhr die Kurfürstenstraße in Fahrtrichtung Beethovenstraße.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) - An der Kreuzung zur Nadlerstraße stand sie zunächst an der dortigen roten Ampel. Plötzlich fuhr sie aus unerklärlichen Gründen bei Rotlicht los, sodass es in der Folge zum Zusammenstoß mit einer kreuzenden 49-jährigen BMW-Fahrerin kam.

Beide Fahrzeuge wurden nach dem Unfall abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen keine der beteiligten Verkehrsteilnehmerinnen.