Eine immer wiederkehrende Gefahr stellen Eisplatten dar, die sich bei frostigen Temperaturen auf den Dächern der LKW-Anhänger bilden können.

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gerade bei Anhängern mit Planen können sich mehrere hundert Liter Wasser ansammeln, die über Nacht gefrieren. Wird das Eis dann nicht vor Fahrtantritt beseitigt, können sich während der Fahrt Teile davon lösen und Unfälle verursachen.

Am Montag sah sich eine 60-jährige Fahrerin eines Hondas mit eben dieser Problematik konfrontiert. Um kurz nach 10:30 Uhr fuhr sie von Walldorf in Richtung St. Leon-Rot. Auf Höhe der Einmündung der Walldorfer Straße kam ihr ein LKW entgegen. Vom Dach des Anhängers lösten sich große Eisbrocken, die auf die Windschutzscheibe des Hondas einschlugen und diese beschädigten. Der Fahrer des LKW bemerkte dies nicht und fuhr weiter, weshalb die 60-jährige ihr Auto wendete und die Verfolgung aufnahm. Kurz vor Walldorf gelang es ihr, den LKW einzuholen und die Polizei zu verständigen.

Dem 27-jährigen LKW-Fahrer droht nun ein Bußgeld, da er seinen Pflichten als Fahrzeugführer nicht nachgekommen war und so einen Unfall verursachte.