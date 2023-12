Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehle gegen einen 28-jährigen, 30-jährigen, 35-jährigen sowie 42-jährigen Tatverdächtigen erlassen.

Mannheim (ots) - Die Tatverdächtigen stehen unter anderem im Verdacht, seit spätestens Anfang 2023 Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge getrieben zu haben.



Der 35-jährige Tatverdächtige soll unter anderem zu einem unbekannten Zeitpunkt vor dem 26.05.2023 insgesamt rund 21 Kg Marihuana und Haschisch von den anderen drei Tatverdächtigen bezogen und es an gesondert angezeigte Personen zum Weiterverkauf abgegeben haben. Zu einem unbekannten Zeitpunkt vor dem 24.06.2023 soll der 35-Jährige nochmal rund 31 Kg Haschisch, 11 Kg Marihuana und 40 Gramm Kokain von den anderen drei Tatverdächtigen bezogen und es ebenfalls an gesondert angezeigte Personen zum Weiterverkauf abgegeben haben.



Nachdem ein Großteil der auf Kommissionsbasis verkauften Betäubungsmittel am 24.06.2023 polizeilich aufgefunden und sichergestellt werden konnten, sollen die 28, 30 und 42 Jahre alten Tatverdächtigen begonnen haben, den 35-jährigen Tatverdächtigen zu erpressen. Sie sollen von ihm mehrfach unter Anwendung und Androhung von Gewalt, u.a. mit einer Schusswaffe, die ausstehenden Zahlungen für die Betäubungsmittel in Höhe von 150.000 EUR und die Zahlung einer möglichst hohen Bargeldsumme gefordert haben, woraufhin es zur Übergabe von Bargeld in Höhe von 5.000 EUR und 3.690 EUR gekommen sein soll.



Vor diesem Hintergrund fanden am 11.12.2023 Durchsuchungsmaßnahmen in elf Wohnungen und Geschäftsräumen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen statt. Hierbei wurden unter anderen ca. 800 Gramm Kokain, größere Mengen Wachstumshormone sowie 126 Ampullen Testosteron, kleinere Mengen an Marihuana und Haschisch, zwei Gasabwehrpistolen, eine Schreckschusspistole, diverse verbotene Gegenstände (Schlagringe, Messer), sieben hochwertige Uhren und 7.360 Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt. Darüber hinaus wurden drei Fahrzeuge (Ferrari, Mercedes, BMW) als Tatmittel und Fahrzeugpapiere eines Maserati sichergestellt.



Die vier Tatverdächtigen wurden am 12.12.2023 dem zuständigen Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der wegen bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehle erließ und eröffnete. Im Anschluss wurden die Tatverdächtigen in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.



Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.