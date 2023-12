In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr ein 37-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer um 01:55 Uhr die Hauptsstraße in Richtung Epfenbach entlang.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Betonpfosten und einem Beton-Blumenkübel. Die Pfosten wurden in der Folge aus der Verankerung gerissen. Ebenso wurde der Blumenkübel in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Augenzeugen informierten die Polizei über das Geschehen. Die zur Unfallaufnahme hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Sinsheim stellten bei dem 37-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,9 Promille. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Er selbst wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.