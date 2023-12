Am Donnerstag gegen 21.15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Ford-Fahrer die Nußlocher Straße.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkohol in der Atemluft des 25-Jährigen

festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von knapp 1 Promille. Der Ford-Fahrer musste die Polizeibeamten auf das Revier begleiten und durfte nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen seinen Heimweg antreten. Seinen Führerschein musste er vorerst abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.