Nachdem ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer am Montagvormittag gegen 11 Uhr in der Rennbahnstraße gestürzt und dabei schwer verletzt wurde, ist dieser nun an der Schwere der erlittenen Verletzungen verstorben.

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt werden.



(PM Nr. 1 siehe http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5679683)