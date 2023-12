Bereits am Samstagabend war ein über 80-jähriger Senior gegen 19:45 Uhr mit seinem Toyota im Bereich Weinheim unterwegs und wurde in der Grundelbachstaße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem andere Verkehrsteilnehmer sein auffälliges Fahrverhalten bei der Polizei gemeldet haben.

Weinheim/ B38/ A 659/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Da sich zu diesem Kontrollzeitpunkt jedoch keine Anzeichen auf eine Verkehrsuntauglichkeit feststellen ließen und keine Gründe für die Untersagung einer Weiterfahrt vorlagen, mussten die Beamtinnen und Beamten den Senior weiterfahren lassen. Um 20:22 Uhr kam es auf der B 38, Höhe des Autobahnendes A 659 / Übergang B 38 - L 3408, zu einer erneuten Kontrolle des Seniors. Nur dieses Mal fanden die Beamtinnen und Beamten den Toyota des Seniors in einem desolaten Zustand vor. Die beiden Stoßstangen, der Kotflügel und der rechte, vordere Reifen waren stark beschädigt. Der linke, vordere Reifen war vollständig zerstört und das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit, weshalb der Toyota abgeschleppt werden musste. Auf Nachfrage, wie die Beschädigungen zustande kamen, erhielten die Beamtinnen und Beamten jedoch keine Auskunft von dem Senior. Verletzungen konnten bei dem Mann nicht festgestellt werden.

Zeugen berichteten den Polizeikräften, dass der Senior zuvor mindestens einen weiteren Autofahrer durch seine unsichere Fahrweise gefährdet haben soll. Nur durch das vorausschauende Fahren des anderen, bisher unbekannten Autofahrers und seiner rechtzeitigen Reaktion auf die Fahrweise des Seniors, verhinderte, laut den Zeugen, einen Unfall.



Bislang gilt es auch noch zu klären, wieso der Toyota des Seniors derartige Beschädigungen aufwies. Nach aktuellen Ermittlungen muss der Senior zwischen der ersten und zweiten Kontrolle durch die Polizeikräfte mit bislang nicht näher bestimmbaren Hindernissen kollidiert sein. Jedoch hat er nach den Zusammenstößen seine Fahrt jeweils fortgesetzt. Das Polizeirevier Weinheim hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen der Unfallörtlichkeiten beziehen sich auf den Bereich zwischen Weinheim Grundelbachstraße, auf Höhe des dortigen Kreisels und Weinheim B 38/A659 in Fahrtrichtung Viernheim. Zu der "Beinahe-Kollision" soll es auf der Bergstraße (B3) in Weinheim, Fahrtrichtung Norden, zwischen der Stadthalle und dem Hauptfriedhof, gekommen sein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte es sich bei der zurückgelegten Strecke des Senior um den Bereich Hilsenheim (Heiligkreuzsteinach/Hessen) über Gorxheimertal nach Weinheim, dort über die Müllheimer Talstraße/Grundelbachstraße/Birkenauer Talstraße/Bergstraße (B3)/ B38 ab Abfahrt Weinheim Sulzbach in Richtung BABA 659, handeln.



Das Polizeirevier Weinheim bittet deshalb Zeugen oder mögliche Geschädigte, die Angaben zur Fahrweise, möglichen Kollisionen oder einer Gefährdung machen können, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.