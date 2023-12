Am Montag, zwischen 13 Uhr und 22 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in ein Einfamilienhaus im Wehlingweg.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Über die Terrassentür gelangten die Unbekannten gewaltsam in das Innere. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden jedoch keine Wertgegenstände entwendet. Der Sachschaden hingegen beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.



Ein weiterer Einbruch fand am heutigen Dienstag, zwischen 01:00 Uhr und 06:30 Uhr, im Steinbergweg statt. Hier gelangten die Unbekannten über das Gartengrundstück zu einem Einfamilienhaus. Mit einem unbekannten Werkzeug hebelte die Täterschaft die Terrassentür gewaltsam auf, wodurch ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich entstanden ist. Ob sich die Täter auch im Objekt aufhielten und ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist bislang unbekannt und Teil der aktuellen Ermittlungen.



Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.