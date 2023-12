Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Mittwoch um 09:45 Uhr in einem Einkaufsgeschäft in der Mannheimer Straße die olivgrüne Geldbörse einer Seniorin und flüchtete unerkannt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Als sich die Seniorin vom Einkaufswagen kurzzeitig weg und zu den Einkaufsregalen wandte, nutze der oder die Unbekannte die Situation, um den Geldbeutel der Frau, welcher in einer Stofftasche im Einkaufswagen verwahrt war, zu entwenden. Der Diebstahlschaden wird auf einen hohen zweistelligen Betrag geschätzt.



Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06201 / 1003-0 entgegen.