Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr kam ein 87-jähriger Audi-Fahrer infolge von Unachtsamkeit auf dem Multring von der Fahrbahn ab und streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes.

Weinheim (ots) - Durch die Kollision entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Als der 87-Jährige den Blechschaden begutachtete und zog sich dieser an einem scharfkantigen Fahrzeugteil eine Schnittwunde zu.

Der Rettungsdienst versorgte den Mann an der Unfallstelle. Zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus musste er jedoch nicht gebracht werden.

Der Audi war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.