Eine 83-Jährige Frau erledigte am Dienstag einige Bankgeschäfte in der Wieslocher Innenstadt.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Als sie zu ihrem in der Schwetzinger Straße geparkten Auto zurückkehrte, wurde sie gegen 10 Uhr von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Dieser fragte die Seniorin, ob sie ihm eine 2-Euro-Münze wechseln könne. Der Unbekannte verwickelte die Frau in ein Gespräch, in dessen Verlauf er unbemerkt Bargeld aus der Geldbörse der 83-Jährigen stahl.

Der Trickdieb war knapp 180 cm groß, schlank und Mitte 40. Er hatte dunkle, glatte Haare und sprach Deutsch. Weitere Merkmale sind nicht bekannt. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun in Sachen Trickdiebstahl.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222-5709-0 zu melden.