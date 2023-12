Am Donnerstagmorgen (14.

Mettmann (ots) - Dezember 2023) kam es in Velbert-Langenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriges Mädchen angefahren wurde.



Folgendes war geschehen:



Gegen 7:25 Uhr fuhr ein 25-jähriger Velberter mit seinem VW Golf auf der Hauptstraße in Richtung Kuhlendahlerstraße, als ein Kind vor seinem Auto unvermittelt die Straße auf Höhe der Hausnummer 112 überquerte und sich ein Zusammenprall nicht mehr verhindern ließ.



Das 12-jährige Mädchen erlitt, laut Kenntnis zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme, schwere Verletzungen. Daher wurde sie von Rettungskräften umgehend in ein Krankenhaus gebracht.



Der 25 Jahre alte Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein Fahrzeug wies durch die Kollision leichte Beschädigungen auf.



Während der Unfallaufnahme wurde die Hauptstraße von den eingesetzten Beamtinnen und Beamten komplett gesperrt.



Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



