In Haan ist am Freitag (1. Dezember 2023) ein 25 Jahre alter Haaner in einem Park von drei Tätern bedroht und ausgeraubt worden.

Mettmann (ots) - Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise von möglicherweise noch unbekannten Zeugen.



Folgendes war geschehen:



Gegen 14:40 Uhr hatte sich der Haaner im Schillerpark an der Straße "Windhövel" aufgehalten, als sich ihm nach eigenen Angaben drei Personen näherten. Einer aus dem Trio soll dem 25-Jährigen dann mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert haben. Anschließend stieß er den Haaner zu Boden.



Der Haaner übergab dem Täter daraufhin sein Portemonnaie, womit das Trio dann flüchtete. Wenig später alarmierte der 25-Jährige die Polizei, die im Rahmen ihrer eingeleiteten Fahndung jedoch leider keine Tatverdächtigen mehr antreffen konnte.



Zu den Tätern liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:



Erster Täter:



- männlich

- dunkle Hautfarbe

- afrikanischer Phänotyp

- etwa 30 bis 35 Jahre alt

- kurz geschorene, dunkle Haare ("Boxerschnitt")

- trug eine schwarze Lederjacke sowie eine helle Jeans und dunkle

Handschuhe



Zweiter und dritter Täter, jeweils:



- männlich

- hellere Hautfarbe

- arabischer Phänotyp



Die Polizei fragt:



Wer hat den Vorfall in dem Park möglicherweise beobachtet oder kennt unter Umständen sogar die Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.



Fragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me





Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell