In Velbert ist am Freitagabend (1. Dezember 2023) ein 41 Jahre alter Mann aus Wülfrath bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Mettmann (ots) - Folgendes war geschehen:



Gegen 20:45 Uhr war ein 64 Jahre alter Wülfrather mit seinem VW Golf über die Mettmanner Straße in Richtung Wülfrath gefahren. Hierbei missachtete er den 41-jähigen Wülfrather, der sich zu diesem Zeitpunkt kurz hinter dem Ortsausgang Velbert mittig auf Höhe der Hausnummer 226 auf der Straße befand.



Der 41-Jährige wurde von dem Golf erfasst und lebensgefährlich verletzt. Gemeinsam mit weiteren Zeugen leistete der Golf-Fahrer noch bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte Erste Hilfe. Leider verstarb der 41-Jährige jedoch wenig später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.



Der 64-Jährige wurde ebenso wie die benachrichtigten Angehörigen des Verstorbenen seelsorgerisch betreut. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.



