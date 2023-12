In Mettmann hat die Polizei am Sonntagmittag (17.

Mettmann (ots) - Dezember 2023) mit Hilfe von Spezialeinsatzkräften einen 43-Jährigen in Gewahrsam genommen. Hierbei wurde der Mettmanner leicht verletzt. Der Mann war zuvor im Rahmen einer häuslichen Gewalt auffällig geworden und hatte sich vor dem Zugriff der Beamten in seiner Wohnung verschanzt.



Folgendes war geschehen:



Gegen 10:15 Uhr wurde die Polizei von der Mutter des 43-Jährigen alarmiert. Diese gab an, von ihrem Sohn körperlich angegriffen worden zu sein, ehe sie die Wohnung nur leicht verletzt verlassen konnte. Die Polizei suchte daraufhin die Wohnung im Ortsteil Metzkausen auf, um die Lage zu klären.



Als sich die Polizisten dem betroffenen Mehrfamilienhaus näherten, wurden sie jedoch von dem Mann vom Balkon aus mit einer Softair-Pistole beschossen. Anschließend bedrohte der Mettmanner die Beamten mit einem Samuraischwert und verschanzte sich in seiner Wohnung.



Da der psychisch erkrankte Mann bereits in der Vergangenheit durch Waffen- und Aggressionsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten war und die Polizei auch eine akute Eigengefährdung bei dem Mettmanner nicht ausschließen konnte, forderte die örtliche Polizei Unterstützung in Form von Spezialeinsatzkräften an.



Um kurz vor 15 Uhr konnten die Spezialeinsatzkräfte den Mann dann in seiner Wohnung in Gewahrsam nehmen. Im Rahmen des Zugriffs wurde der 43-Jährige leicht verletzt, weshalb er im Anschluss zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht wurde.



Nach Abschluss der ambulanten Behandlungen im Krankenhaus wurde der Mann zwangsweise in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.



