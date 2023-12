Auf dem Klingenweg in Langenfeld kam am Sonntagmittag (3. Dezember 2023) ein 52-Jähriger mit einem E-Scooter zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu.

Mettmann (ots) - Das war geschehen:



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der Langenfelder mit seinem E-Roller gegen 12 Uhr auf einem asphaltierten Weg entlang des Klingenwegs in Richtung Feldhausen unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 16 aus noch ungeklärter Ursache zu Fall kam. Der 52-Jährige verletzte sich dabei schwer und musste von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Dort stellte sich heraus, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 2,27 Promille aufwies. Die Polizei geht nach aktuellen Erkenntnissen von einem Alleinunfall aus.



