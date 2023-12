Am späten Mittwochabend, 27.

Mettmann (ots) - Dezember 2023, verunfallte eine 55-jährige Düsseldorferin stark alkoholisiert in Ratingen-Tiefenbroich. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der schwer verletzten Frau.



Das war geschehen:



Gegen 23.10 Uhr befuhr eine 55-Jährige mit ihrem Fiat 500 die Kaiserswerther Straße in Richtung Tiefenbroich und hatte nach eigenen Angaben die Absicht, nach rechts auf die Broichhofstraße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam sie nach Zeugenangaben nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die dortige Mittelinsel. Hierbei kollidierte sie zunächst mit einem Verkehrszeichen und im

Anschluss mit einem Ampelmast. Stark beschädigt blieb der Fiat 500 auf dem Fußgängerüberweg der Broichhofstraße liegen.



Zufällig vorbeifahrende Einsatzkräfte der Polizei Ratingen versorgten die verletzte Düsseldorferin erstmedizinisch. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 55-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.



Da bereits im Rahmen der Erstversorgung Alkoholgeruch in der Atemluft der Unfallverursacherin festgestellt worden war, führten die Beamtinnen und Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher mit 2,4 Promille (1,2 mg/l) bei der Düsseldorferin positiv verlief. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Einsatzkräfte die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an.



Gegen die 55-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro.



Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell