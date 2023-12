Am Dienstagnachmittag, 5.

Mettmann (ots) - Dezember 2023, wurde eine 78-jährige Fußgängerin in Velbert von einer 49 Jahre alten Frau angefahren und schwer verletzt. Die Unfallermittlungen dauern an.



Das war bei dem Unfall geschehen:



Nach dem aktuellen Stand der Kenntnisse war die 49-jährige Velberterin gegen 16:50 Uhr mit ihrem Ford Ka auf der Poststraße in Richtung Dürerstraße unterwegs. Gleichzeitig überquerte eine 78-jährige Velberterin auf Höhe der Hausnummer 79 die Poststraße. Die Autofahrerin gab an, die Fußgängerin zu spät gesehen zu haben. Trotz einer Bremsung und dem Versuch auszuweichen, kollidierte sie mit der Seniorin, die durch den Zusammenstoß schwer verletzt wurde. Sie wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Es entstand Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.



