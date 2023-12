Am Montagmorgen, 11. Dezember 2023, kollidierte eine 91-jährige Autofahrerin in Ratingen mit einer Laterne und wurde dabei schwer verletzt.

Mettmann (ots) - Das war geschehen:



Gegen 8:30 Uhr befuhr die 91-jährige Ratingerin mit ihrem VW Golf die Fichtestraße in Richtung Hegelstraße. Auf Höhe der Hausnummer 13 verlor sie auf bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Durch den Aufprall wurde sie schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte Seniorin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.



An ihrem Auto entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.



